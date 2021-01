Una serie di battute spiritose ma anche, al contempo, un messaggio chiaro a sostegno di tutti gli operatori del settore culturale. A lanciarlo sono Emili0o Solfrizzi e Antonio Stornaiolo che, ritrovatisi nella storica veste del duo comico barese Toti e Tata, hanno seguito in diretta streaming la proclamazione del titolo di Capitale italiana della Cultura 2022 da parte del ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo.

Durante il collegamento, in attesa che la giuria proclamasse la città vincitrice, i due hanno ironizzato anche sulla situazione drammatica che si trova a vivere, da quasi un anno, l’intero comparto culturale, a causa della chiusura di cinema, teatri e dello stop generale a concerti ed eventi in genere. Scherzando sulla prossimità del collega – collegato da Roma – al Ministero, infatti, Antonio Stornaiolo ha chiesto ironicamente a Emilio Solfrizzi di porre a Dario Franceschini il quesito comune a tutti gli operatori del settore: “Quando riaprono i teatri?”.

I due attori baresi hanno ricordato, infatti, che sono tantissime le professionalità impiegate nel mondo della cultura, in Puglia come su tutto il territorio nazionale e che queste ultime meritano che le proprie istanze siano ascoltate dal governo poiché da troppi mesi vivono in una situazione economica assolutamente precaria.

