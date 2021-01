Il gruppo di Forza Italia in Consiglio regionale depositerà oggi una richiesta in VI commissione per ascoltare il governatore Michele Emiliano in Aula sulla scuola. “Sulla scuola – dicono i tre consiglieri regionali – si sta creando un clima di caos che non giova certamente ai nostri ragazzi, che già hanno pagato e stanno pagando un prezzo altissimo per le restrizioni anti-Covid, e a tutto il mondo dell’istruzione.

Se il Comitato Tecnico Scientifico invita ad aprire le aule per il ritorno alla “normalità”, in Puglia il presidente Emiliano ha deciso comunque di intraprendere un percorso differente. Ora, la scuola dovrebbe essere un punto di riferimento per gli studenti e non certo un terreno di polemica o dibattito politico ed è per questo che bisogna trovare una soluzione che vada bene a tutti gli interlocutori”. Oltre a Emiliano, Fi chiede che vengano sentiti gli assessori all’Istruzione Sebastiano Leo e ai Trasporti Anita Maurodinoia. ANSA

