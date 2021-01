Un terremoto di magnitudo ML 3.5 è stato registrato, poco dopo la mezzanotte in Basilicata, precisamente a 3 chilometri da Anzi, in provincia di Potenza. La scossa è stata registrata ad una profondità di 42 chilometri. È stata avvertita non solo in Basilicata ma anche in Puglia, soprattutto nei comuni di Altamura e della Bat.

