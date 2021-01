Un caso Covid al convitto Cirillo. La dirigente ha disposto la sanificazione dell’ala dell’istituto interessata: dieci le classi che sono ora in didattica a distanza. Il caso è stato comunicato sabato sera e sono state avviate tutte le procedure per il tracciamento e per la sanificazione della parte di scuola interessata. La situazione è sotto controllo. Solo questa mattina per un altro istituto, il comprensivo Gabelli, era stata disposta la chiusura per un caso Covid.

