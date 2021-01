Il risarcimento per la confisca dei suoli di Punta Perotti potrebbe arrivare a 212 milioni di euro. In caso di condanna di Comune, Regione e Ministero. I costi sostenuti dalla Sudfondi rientrerebbero tra i 174 a 212 milioni di euro, superiori ai 144 milioni di euro della prima stima di ottobre. Risale a ieri la correzione a rialzo: accolte le osservazioni dei legali della Sudfondi in liquidazione, assistita dai professore Vincenzo Chionna e Michele Lobuono con lo studio Pellecchia. La parola finale spetterà alla Corte d’Appello che valuterà nel merito se la richiesta è fondata, ed eventualmente alla Cassazione.

