A causa di un caso Covid, la scuola media Gabelli di Bari ha comunicato la sospensione delle attività didattiche in presenza per due classi del plesso Moro. “Si informano le famiglie che da oggi, a causa della segnalazione di un caso di positività fra il personale scolastico, sono sospese le attività didattiche in presenza per gli alunni di scuola Secondaria frequentanti le classi IA e IIA del plesso Moro, con conseguente avvio della Didattica a Distanza secondo gli orari di lezione attualmente in vigore”.

Di conseguenza, si procederà col programma da casa. “Per la classe II A le lezioni avranno inizio alle ore 8.15 con termine delle lezioni alle ore 13.15. Per la classe I A le lezioni avranno inizio alle ore 8.30 e termine alle ore 13.30”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.