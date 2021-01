Birrifici della Puglia, Basilicata e Calabria uniti contro la crisi causata dal Covid. “La situazione economica del momento dovuta alla pandemia in corso sta portando molte realtà sull’orlo del baratro – si legge in una lettera – I birrifici artigianali sono stati investiti in pieno dalle conseguenze dei provvedimenti adottati che, pur non essendo direttamente coinvolti nelle chiusure imposte, hanno visto ridurre drasticamente i loro clienti che sono principalmente pub ed attività di ristorazione”.

A peggiorare la situazione si denuncia che questa categoria non è contemplata tra le attività comprese nei ristori subendo maggiormente i vari lockdown susseguiti in questi mesi: l’onere della sopravvivenza è ricaduto praticamente su sé stessi.

“Inoltre- si legge nella lettera – il Decreto del 4 Giugno 2019 sulla “semplificazione dei microbirrifici” impone, a partire dal 31/12/2020, l’installazione di un contalitri all’uopo del contatore energetico per la verifica del mosto prodotto. Tale contalitri non apporta alcun beneficio all’accertamento dell’accisa rispetto al misuratore attualmente in uso, ravvisando quindi un esborso economico che, nella situazione attuale, risulta realmente difficile da realizzare (si pensi che ci sono contalitri il cui costo si aggira intorno ai 8.000 euro senza contare l’installazione!)”.

“La conseguenza di tutto ciò è che le produzioni di diversi birrifici sono necessariamente ferme con conseguenze disastrose per il proseguimento dell’attività – continua la lettera – Nonostante questo si continuano a pagare le accise come se non stia accadendo nulla, gli affitti vengono pagati per intero senza alcuna agevolazione, tutto con produzioni pressoché ferme”.

“Non vogliamo essere l’ennesima richiesta al Governo: vorremmo lavorare, produrre, creare le nostre amate birre per tutti gli estimatori e per chi si avvicina a questo fantastico mondo ma sappiamo che in questo momento tutti dobbiamo stringere i denti, fare sacrifici per il bene di tutti”.

Tutti i birrifici aderenti chiedono:

• che chiunque sia sensibile ad un pezzo di realtà produttiva del Paese prenda a cuore una piccola ma significativa istanza da parte del movimento brassicolo sollevando i microbirrifici artigianali dall’obbligo di installazione del contalitri in modo da poter riprendere la produzione.

• Che la produzione Birra artigianale abbia un proprio Codice ATECO che identifichi e caratterizzi tale realtà produttiva italiana;

• Che ci sia attenzione verso questo comparto produttivo del paese con dei ristori ed agevolazioni specificatamente dedicate ai Birrifici Artigianali

“Siamo lasciati soli e dimenticati – conclude la lettera – se qualcuno ci chiede una birra saremo costretti a dire per adesso no, non si può”. La lettera è stata firmata dai seguenti birrifici:

Aleph Microbirrificio San Pancrazio Salentino (BR) Brindisi

Baff beer Lecce Lecce

Birra del Console Monopoli(BA) Bari

BirrApulia Ostuni (BR) Brindisi

Birrificio 7 Colli Castrolibero (CS) Cosenza

Birrificio Artigianale Altamurano Altamura (BA) Bari

Birrificio Artigianale Eclipse San Giorgio Jonico (TA) Taranto

Birrificio Artigianale I Peuceti Bitonto (BA) Bari

Birrificio Bari Bari (BA) Bari

Birrificio Birfoot Matera (Mt) Matera

Birrificio Brewnerd Ferrandina (MT) Matera

Birrificio Calènder Tuglie (LE) Lecce

Birrificio Castel del Monte Ruvo di Puglia (Ba) Bari

Birrificio degli Ostuni Poggiorsini (BA) Bari

Birrificio del Gargano Carpino (FG) Foggia

Birrificio DemiBeer San Pancrazio Salentino (BR) Brindisi

Birrificio Ebers Racale (LE) Lecce

Birrificio Federico II Oria (BR) Brindisi

Birrificio Gladium Zagarise (CZ) Catanzaro

Birrificio il Caduceo Carosino (TA) Taranto

Birrificio J4 Caulonia (RC) Reggio Calabria

Birrificio Lametus Lamezia Terme (Cz) Catanzaro

Birrificio Limen Siderno (RC) Reggio Calabria

Birrificio Montalto Pietramontecorvino (FG) Foggia

Birrificio OBL Lamezia Terme (Cz) Catanzaro

Birrificio Palmisano Crispiano (TA) Taranto

Birrificio Reggino Reggio Calabria (RC) Reggio Calabria

Gruit Birrificio Artigianale Brindisi (BR) Brindisi

Lieviteria Castellana Grotte (BA) Bari

OLD 476 Galatina (LE) Lecce

(Foto pixabay)

