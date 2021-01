Resta sotto i 4mila il numero dei cittadini baresi in quarantena, con i dati sul portale del Comune di Bari aggiornati al 16 gennaio. Precisamente sono 3.983 gli isolati Covid (erano 3.978 il 12 gennaio, 4.104 il 10 gennaio, 4.006 il 6 gennaio e 3.822 lo scorso 2 gennaio).

I positivi al coronavirus nel capoluogo pugliese sono 3.658 secondo l’ultimo aggiornamento – rispetto ai 3.644 del 12 gennaio, ai 3.608 del 10 febbraio e dei 3.556 il 6 gennaio. Una variazione di persone contagiate in due giorni di appena +14, e di +102 in 12 giorni. Le famiglie baresi con almeno un componente in isolamento sono 7.821 tra nuovi isolati (299) e i cittadini usciti dall’isolamento (311). MAPPA DEI QUARTIERI IN BASSO

