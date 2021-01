Migliora la situazione dei contagi nelle strutture per anziani della provincia di Bari. Nella Rssa «Mamma Rosa» di Turi sono ancora otto i positivi, quattro ospiti e quattro operatori sanitari (inizialmente erano complessivamente 52, 35 anziani e 17 dipendenti).

Anche nelle due Rsa di Ruvo di Puglia i focolai stanno progressivamente rientrando. In particolare nel centro polivalente Maria Maddalena Spada, dove i contagi erano 26, «restano solo in quattro gli ospiti ancora positivi. Sono in buone condizioni – fa sapere il sindaco Pasquale Chieco – e si trovano in una sezione riservata della struttura seguiti da personale dedicato». Restano sette gli ospiti ancora positivi nella casa di riposo gestita dalle suore Gerardine, dove nelle scorse settimane è stato accertato un focolaio Covid con 17 persone contagiate, tra ospiti e personale e dove il virus ha causato il decesso di tre anziani.

