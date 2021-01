Per la positività di due persone al Covid, il sindaco di Trepuzzi (Lecce) ha disposto la chiusura per 48 ore e la sanificazione dei plessi scolastici Giovanni XXIII e di via Elia. Le lezioni avverranno in DAD nei due giorni di chiusura.

La situazione – informa il Comune – è sotto controllo, i contatti diretti dei due positivi sono stati messi in quarantena e la ASL ha già avviato la procedura di tracciamento.

