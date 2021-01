In ottemperanza alle nuove misure di contrasto e contenimento dell’emergenza epidemiologica Covid contenute nel dpcm dello scorso 14 gennaio, (art. 2, co. 4, lett. d), la Direzione regionale Musei Puglia comunica che i luoghi della cultura ad essa afferenti, collocandosi in una zona con livello di rischio medio-alto (“zona arancione”), resteranno chiusi al pubblico fino a nuove disposizioni.

“Augurandoci di poter presto riaccogliervi nei nostri spazi, vi invitiamo a restare sempre aggiornati sulle nostre iniziative, consultando il sito della Direzione regionale Musei Puglia (https://musei.puglia.beniculturali.it/) ovvero le pagine social dei luoghi della cultura afferenti”, si legge nella nota.

