Con 156 voti a favore, 140 contrari e 16 astenuti il governo Conte incassa la fiducia in Senato. Il risultato è arrivato dopo una lunga giornata, conclusasi anche con una bagarre per il voto (favorevole) dell’ex M5S Lelio Ciampolillo, risultato assente alle due chiamate ma che si sarebbe presentato dopo la chiusura del voto. La presidente del Senato Casellati dopo l’esame dei video delle telecamere dell’Aula ha riammesso al voto i senatori Ciampolillo e Nencini.

Hanno votato a favore di Conte due di Forza Italia (poi cacciati dal partito) Maria Rosaria Rossi e Andrea Causin. Mentre hanno votato no il senatore ex M5S Mario Michele Giarrusso, considerato fino all’ultimo tra gli indecisi, e la senatrice del gruppo Misto (ex M5S) Tiziana Drago. Italia Viva di Renzi si è astenuta.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.