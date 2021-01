Prosegue l’ondata di maltempo su tutta la Puglia, e nelle zone sopra i 400 metri si sono registrate nevicate più o meno consistenti. Come nel caso di Monte Sant’Angelo, cittadina in provincia di Foggia nel parco dell’Alta Murgia, con scuole chiuse oggi e domani: “

“Sono caduti, questa notte, circa 10 centimetri di neve – commenta il sindaco Pierpaolo d’Arienzo – Sto per firmare l’ordinanza che prevede la chiusura per oggi e domani delle scuole di ogni ordine e grado e dove già operante si potrà continuare con la didattica a distanza. Due mezzi spazzaneve comunali sono operativi dalle prime luci dell’alba per garantire la circolazione e la SP55 Macchia-Monte Sant’Angelo è transitabile. Usate l’auto solo se provvisti di gomme da neve o di catene”.

Foto facebook

