Cala in Puglia l’occupazione dei posti letto da parte dei pazienti Covid, passando dal 41 al 39% rispetto al totale dei posti a disposizione negli ospedali regionali.

E’ quanto emerge dall’ultimo rapporto di Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali: dopo diverse settimane, quindi, per la prima volta la Puglia scende sotto la soglia critica fissata dal ministero della Salute al 40%. Per quanto riguarda, invece, i posti letto di terapia intensiva, il tasso di occupazione in Puglia resta stabile al 31%, +1% sulla soglia critica fissata al 30%. I dati sono aggiornati al 19 gennaio.

