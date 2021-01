«Un pensiero particolare va a tutti quegli agenti che nell’esercizio della loro attività, nello svolgimento del loro lavoro, hanno contratto il virus e voglio fare un augurio a tutti i 60 mila agenti della polizia locale delle città del nostro Paese, a nome mio e di tutti i sindaci che ho l’onore di rappresentare». Lo ha detto il presidente dell’Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, in occasione della festa di San Sebastiano, patrono della Polizia locale italiana.

«Oggi celebriamo San Sebastiano martire e festeggiamo tutti gli uomini e tutte le donne della Polizia locale di Bari e delle altre Polizia locali delle città del nostro Paese – ha detto Decaro – . Lo facciamo in maniera diversa rispetto al passato, ma con la stessa intensità e forse con un’emozione maggiore visto il periodo di difficoltà che stiamo attraversando». «Questo è un periodo in cui si sente in maniera maggiore la necessità della presenza degli agenti della Polizia locale nelle nostre città – ha continuato – , perché stiamo combattendo una guerra contro un nemico invisibile e subdolo e lo stiamo facendo anche grazie alla loro determinazione, professionalità e al loro impegno».

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.