Il Dipartimento di emergenza e urgenza (Dea) dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce, trasformato dall’emergenza pandemica in centro Covid, ospiterà a partire dalla prossima settimana il set cinematografico per le riprese della fiction “Fino all’ultimo battito”, prodotta da Eliseo Multimedia per la regia di Cinzia Th Torrini, in programma il prossimo autunno su Rai 1. Le riprese avranno inizio il prossimo il 25 gennaio per concludersi il 27 febbraio.

Del cast faranno parte Bianca Guaccero, Marco Bocci, Loretta Goggi e Violante Placido. «Le riprese non toccheranno i percorsi Covid utilizzati dai sanitari e dai pazienti – precisa Rodolfo Rollo, dg dell’Asl Lecce – ma riguarderanno gli esterni e alcuni spazi interni comuni che non interferiscono con l’attività assistenziale. Per le riprese delle attività interne sarà probabilmente utilizzato l’ospedale (dismesso) di Poggiardo». (Foto Facebook)

