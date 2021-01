Video racconti, con la tecnica dello storytelling, per promuovere paesaggio, arte e cultura: è «Puglia on screen», il progetto delle 14 Pro Loco pugliesi per rilanciare il turismo in questo periodo difficile.

Realizzato con U-Pulp Visual & Motion e ImaginApulia, il progetto è «voluto e condiviso da tutto il tessuto delle Pro Loco Unpli di Puglia», spiega Rocco Lauciello, presidente regionale Unpli, «soprattutto in questo periodo di restrizioni», puntando a tornare a «respirare l’aria delle nostre città, dei nostri borghi, delle nostre spiagge, delle nostre campagne. Frammenti salienti di ogni singola località, di folklore, tradizioni, pietanze», resi attraverso «il lavoro certosino e appassionato dei volontari delle Pro Loco di Puglia, custodi di cultura».

