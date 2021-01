Piazza San Pietro dopo un lungo cantiere per il restyling diventa senza automobili. Lo annuncia sui social il sindaco di Bari Antonio Decaro: “Oggi finalmente sono terminati i lavori di questa piccola piazza in cima alla Città vecchia. Qualche anno fa era un parcheggio a cielo aperto, oggi ci sono panchine, alberi e spazio per le persone”.