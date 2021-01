Sul territorio della città di Bari ci sono più di 2.100 cestini portarifiuti, maggiormente concentrati nelle zone particolarmente frequentate. Come quelle del centro città, tra le strade dello shopping e in prossimità dei luoghi simbolo. L’Amiu Puglia ha pubblicato sui social un appello ai cittadini per sensibilizzarli a non gettare sul selciato i materiali di scarto, o in altri casi a non poggiarli sui contenitori già strapieni.

“Può capitare di avere necessità di gettare un piccolo rifiuto (una bottiglietta di plastica, la confezione vuota di gomme da masticare, un fazzoletto di carta) e può capitare che il cestino più vicino sia già pieno: basta fare qualche passo in più per trovare altri cestini, è inutile ammassare i rifiuti là dove non c’è più spazio”.

“Un piccolo gesto, un gesto semplice, persino banale, un minuscolo sacrificio, può dare un enorme contributo alla bellezza e al decoro urbano della città. Ci hanno segnalato che un cestino, su corso Cavour, era pieno e che erano stati comunque abbandonati alcuni rifiuti per strada. Naturalmente siamo intervenuti e abbiamo ripulito l’area. Adesso quell’angolo di città è più bello”, conclude Amiu.

