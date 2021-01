Dopo una vittoria può nascere anche una protesta, perfino con la richiesta di esonero del proprio allenatore. A Bari i tifosi, in particolare il gruppo della curva nord “Re David”, hanno realizzato uno striscione in risposta alle dichiarazione del mister Auteri nel post Bisceglie-Bari: “Vattene da Bari” e il post sui social: “La tua arroganza, la nostra perseveranza, non sei degno della nostra pressione, vattene…”

Nonostante il successo esterno per 0-1, a far discutere sono le dichiarazioni al termine del match deciso all’85’ solo grazie all’ennesima giocata da campione di Antenucci. Secondo Auteri il Bari ha vinto giocando “una buonissima partita dall’inizio alla fine” e le difficoltà espresse nella manovra sono da addebitarsi a un terreno di gioco “su cui è difficile fraseggiare”. Una visione opposta rispetto ai tifosi, ormai confortati dall’assenza di giorno e dai troppi punti di distanza rispetto alla capolista Ternana (+8). I biancorossi sembra che si dovranno concentrare per tutto il girone di ritorno solo a preparare i playoff.

