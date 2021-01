Sono state 733 le multe della polizia locale a cittadini, commercianti, ambulanti nel 2020, che non hanno rispettato le norme anti Covid. Lo si legge nel rapporto che è stato presentato in occasione della festa di San Sebastiano dal comandante Michele Palumbo.

Tante le violazioni accertate dagli agenti: dal mancato uso di mascherine agli assembramenti. La maggior parte delle sanzioni ha colpito i privati cittadini: 375 le multe emesse. Ottanta le violazioni di negozi, 102 quelle scattate nei confronti di commercianti che lavorano nei mercati (ad esempio per non aver fatto rispettare il distanziamento davanti a box e bancarelle), 148 a gestori di pub e circoli, 26 a parrucchieri ed estetisti, una pizzeria multata così come una sanzione è stata emessa nei confronti di una struttura ricettiva. Sei le denunce penali in totale.

I controlli della polizia locale proseguono ogni giorno, sia di mattina sia di sera, soprattutto per contrastare i fenomeni di assembramento che interessano zone della movida, dal quartiere Umbertino a Poggiofranco.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.