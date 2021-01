SSC Bari S.p.a. comunica di aver acquisito, con la formula del prestito secco dall’Ascoli Calcio, i diritti delle prestazioni sportive del terzino sinistro Daniele Sarzi Puttini (08 giugno 1996, Correggio); alla società marchigiana, con la stessa formula, passano Tommaso D’Orazio (prestito secco) e Simone Simeri (prestito con diritto di riscatto).

La società comunica anche di aver acquisito, con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione, i diritti delle prestazioni sportive del calciatore Gabriele Rolando (02 aprile 1995, Genova).

Il duttile laterale difensivo è cresciuto nelle giovanili della Sampdoria ed ha fatto il suo esordio tra i professionisti nel 2014 con la maglia del Como, rendendosi protagonista della promozione in serie B dei lariani dopo la vittoria dei play-off. Nelle tre stagioni successive il calciatore ligure veste le maglie di Matera, Latina e Palermo. Nella prima parte della stagione ’18-’19 è aggregato alla Prima squadra blucerchiata con cui gioca anche una gara di Coppa Italia; a gennaio passa in prestito al Carpi per poi trasferirsi, nell’estate del 2019, alla Reggina con cui vincerà il campionato di Lega Pro scendendo in campo 28 volte e mettendo a segno 1 rete.

Classe ’96, Sarzi Puttini, invece, è un laterale mancino che può all’occorrenza giocare da centrale difensivo; debutta tra i professionisti neanche maggiorenne con la maglia del Carpi in Serie B. Dopo una stagione e mezza con la maglia del Sudtirol (31 presenze), passa al Piacenza, dunque Cuneo e, nello scorso campionato, alla Fermana (34 presenze), partecipando con il Carpi alla fase playoff post ripresa. In questa prima parte di stagione è sceso in campo 6 volte con la formazione marchigiana.

