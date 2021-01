Dono incensurati i tre cittadini baresi arrestati mercoledì sera dalla squadra mobile della Questura di Bari e del commissariato di polizia di Bitonto nell’ambito di un’operazione volta al contrasto del commercio di droga sul territorio. All’interno di un garage di uno dei tre, infatti, i militari hanno rinvenuto e sequestrato un vero e proprio arsenale, oltre a circa 45 chilogrammi di droga, tra cui cocaina, hashish e marijuana. In particolare, sono state rinvenute 5 pistole semiautomatiche di vario calibro, di cui 3 con matricola abrasa, 5 pistole a tamburo di vario calibro, di cui 2 con matricola abrasa, 2 mitragliette Skorpion con matricola abrasa, una pistola mitragliatrice calibro 9 priva di matricola, oltre 700 munizioni di vario calibro, un fucile a canne mozze calibro 12, 10 candelotti esplosivi artigianali con serpentina innescata, 4 “cipolle” esplosive di fattura artigianale, diversi bilancini di precisione e denaro contante per un importo di circa 12.000 euro.

Gli investigatori, nei giorni scorsi, avevano appreso dell’arrivo in città di un importante quantitativo di sostanza stupefacente destinato alla distribuzione al dettaglio sulle piazze di spaccio della città e della provincia barese. Il quantitativo sarebbe stato trasportato da un insospettabile a bordo di un pulmino per il trasporto di persone di colore bianco. Le attività investigative hanno, poi, permesso di individuare il mezzo, con a bordo una sola persona, mentre, nella prima serata di mercoledì, percorreva la strada statale 16 bis all’altezza degli svincoli per Giovinazzo e Bitonto, in direzione Bari. I poliziotti hanno quindi seguito il mezzo fino alla sua destinazione finale, un complesso residenziale ubicato a Ceglie del Campo. Il mezzo era preceduto da una berlina con due persone a bordo.

Quando entrambi i mezzi hanno fatto accesso nel garage condominiale del complesso, i poliziotti sono intervenuti e hanno bloccato due delle tre persone. Il terzo uomo, che aveva tentato la fuga, è stato rintracciato subito dopo. La perquisizione dei due mezzi ha inizialmente consentito di rinvenire, a bordo del pulmino, ben occultati in un doppio fondo, 21 pani di sostanza stupefacente del tipo marijuana, qualità Amnesia, per un peso complessivo di circa 23 chilogrammi. Indosso ad uno dei fermati sono state rinvenute le chiavi di un box, ubicato nel seminterrato del complesso residenziale, ove è stata estesa la perquisizione. Al suo interno gli investigatori hanno rinvenuto circa 6,5 chilogrammi di cocaina pura, oltre 300 pani di hashish per un peso complessivo di 15,5 chilogrammi, bilancini di precisione e materiale di confezionamento della sostanza stupefacente, oltre alle armi ed alle munizioni precedentemente indicate.

Sono in corso approfonditi accertamenti per comprendere se il materiale sequestrato è riferibile ad uno dei clan operanti nel capoluogo pugliese. I tre arrestati sono stati associati presso la Casa Circondariale di Bari.

