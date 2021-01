Il mercato di via Vaccarella è aperto. Sono solo tre i box che sono stati chiusi in seguito al riscontro di positività da Covid di altrettanti operatori. Gli altri sono in piena attività. Lo dichiarano gli stessi commercianti che hanno provveduto, a loro spese, a sanificare i box, per garantire il massimo della sicurezza ai loro clienti e collaboratori.

Intanto il Comune ha anche attivato le procedure per la sanificazione degli spazi comuni. “Non è un intervento dovuto – spiega l’assessore allo Sviluppo economico, Carla Palone – ma in questa maniera vogliamo solo dare maggiore sicurezza ai clienti e agli stessi operatori. Saranno sanificati gli spazi comuni, ad esempio i corridori. Il mercato è aperto ed accessibile e sicuro. Non ci sono problemi”.

