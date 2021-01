“Ho ricevuto comunicazione che è stata accertata la positività al Covid di alcuni operatori del mercato di via Vaccarella nel IV Municipio, le cui attività risultano al momento chiuse”. A parlare, tramite un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, è il consigliere comunale Nicola Acquaviva. Lui stesso assicura che, in occasione del Question time svoltosi ieri in sede di Consiglio comunale, è stata fatta esplicita richiesta agli assessori allo Sviluppo Economico, Carla Palone e all’Ambiente, Pietro Petruzzelli, di una rapida attivazione del servizio di igiene urbana. In questo modo, spiega Acquaviva, si potrà procedere alla sanificazione dell’area e scongiurare il pericolo di focolai.

“Si attende per la giornata di oggi l’attivazione dei canali di competenza – prosegue il consigliere comunale – Contestualmente, ho richiesto lo stato dei lavori del progetto che vedrà lo spostamento dell’ufficio anagrafe del IV Municipio in una porzione del medesimo mercato di via Vaccarella: a tal proposito – conclude – l’assessore Galasso ha sottolineato che sono in corso le verifiche da parte degli uffici di competenza e si conta di chiudere a stretto giro la progettazione definitiva”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.