“Ho ricevuto comunicazione che è stata accertata la positività al Covid di alcuni operatori del mercato di via Vaccarella nel IV Municipio, le cui attività risultano al momento chiuse”. A parlare, tramite un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, è il consigliere comunale Nicola Acquaviva. Lui stesso assicura che, in occasione del Question time svoltosi ieri in sede di Consiglio comunale, è stata fatta esplicita richiesta agli assessori allo Sviluppo Economico, Carla Palone e all’Ambiente, Pietro Petruzzelli, di una rapida attivazione del servizio di igiene urbana. In questo modo, spiega Acquaviva, si potrà procedere alla sanificazione dell’area e scongiurare il pericolo di focolai.

Solo tre box sono stati chiusi. Il mercato resta infatti attivo: altri operatori hanno effettuato sanificazione, mentre nelle prossime ore si procederà alla sanificazione degli spazi comuni, ad esempio dei corridoi. Come conferma l’assessore Carla Palone.

“Si attende per la giornata di oggi l’attivazione dei canali di competenza – prosegue il consigliere comunale – Contestualmente, ho richiesto lo stato dei lavori del progetto che vedrà lo spostamento dell’ufficio anagrafe del IV Municipio in una porzione del medesimo mercato di via Vaccarella: a tal proposito – conclude – l’assessore Galasso ha sottolineato che sono in corso le verifiche da parte degli uffici di competenza e si conta di chiudere a stretto giro la progettazione definitiva”.

(Foto facebook Nicola Acquaviva)

