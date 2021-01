È in corso dalle prime ore di questa mattina una maxi operazione contro il narcotraffico tra Puglia e Basilicata, coordinata dalle direzioni distrettuali antimafia delle Procure della Repubblica di Potenza e Bari.

Sette le ordinanze di custodia cautelare in carcere e 21 i decreti di fermo di indiziato di delitto sono stati eseguiti nei confronti delle 28 persone indagate, a vario titolo, di essere coinvolti nell’ambito di due associazioni criminali dedite al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta, in particolare, di cocaina, hashish e marijuana. Le associazioni a delinquere farebbero base a Irsinia, in provincia di Matera e a Gravina in Puglia, nel Barese.

L’operazione, che è stata denominata “Coppia di Regine”, vede coinvolti circa 200 militari dei comandi provinciali dei carabinieri di Matera e di Bari, in collaborazione con le unità cinofile dei nuclei di Tito Scalo (Potenza) e di Modugno e da un elicottero del sesto nucleo di Bari.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.