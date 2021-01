Nuova allerta meteo gialla della protezione civile in tutta la Puglia. Dalla mezzanotte del 23 gennaio, per le successive 18-24 ore sono previsti venti da forti a burrasca, dai quadranti meridionali, in successiva rotazione da quelli occidentali, con raffiche fino a burrasca forte. Forti mareggiate sulle coste esposte. Temperature invece nella media stagionale, con picchi di 16 gradi per la massima nella giornata di domani 23 gennaio.

