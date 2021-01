Per molti era il centro della movida notturna a Carrassi, in via Buccari. Bari piange la scomparsa del titolare Marrakech Evolution, Saverio Notarpietro morto a 53 anni e da tempo affetto da problemi al cuore. Chi frequentava il pub e cicchetteria lo ricorderà come lo “zio”, sempre col sorriso tra cappelli vistosi e occhiali da sole maxi.

“Dai ragazzi non scherziamo – si legge sui social -, zio ma che fai? Te ne vai così? Hai accompagnato le mie serate da prima della maggiore età, sei stato un confidente, un amico, un padre. E ora? Molli tutto e tutti in questa maniera? Un bbraccio tutta la famiglia. Ciao Saverio, ci ritroveremo prima o poi”, uno dei commenti sui social. Il locale, nell’ultimo periodo era chiuso fino a data da destinarsi a causa delle restrizioni Covid.

