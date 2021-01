A Bari arrivano i cuscinetti berlinesi come intervento sperimentale di moderazione del traffico e per rallentare la velocità nelle zona 30: sulle rampe dell’area pedonale di via Sparano e in corrispondenza delle intersezioni con piazza Umberto I e con le vie Calefati e Putignani (nel Municipio 1 al quartiere Murat).

Si tratta di un tipo di dosso stradale utilizzato soprattutto all’estero e in particolare a Berlino, prima città a valutarne l’efficacia, per moderare la velocità di transito delle automobili a ridosso dell’area pedonale e della zona a 10 km/h. I ricercatori del Politecnico negli scorsi mesi hanno raccolto i dati sulla velocità di transito delle automobili attraverso il telelaser che saranno confrontati poi con le rilevazioni dopo il posizionamento dei cuscinetti berlinesi. Con una peculiarità: rallenta i veicoli privati senza comunque arrecare alcun disagio a bus, ambulanze, mezzi di soccorso e a due ruote.

Così il Comune continuerà a testare la loro utilità, con il progetto approvato dal ministero dei Trasporti. Ecco nel dettaglio dove saranno istallati:

-Piazza Umberto I (prospiciente il lato con numerazione civica circolare compreso tra i numeri 20 e 1/a), nel tratto stradale compreso tra la Via Melo da Bari e la Via Andrea da Bari;

-Via Nicolò Putignani, nel tratto stradale compreso tra la Via Andrea da Bari e la Via Melo da Bari; -Via Alessandro Maria Calefati, nel tratto stradale compreso tra la Via Melo da Bari e la Via Andrea da Bari.

Per permettere i lavori di installazione il Comune ha imposto da ieri e per dieci giorni, nelle ore notturne, dalle 2 alle 5 del mattino il divieto di transito a tutti i veicoli sui seguenti tratti stradali:

