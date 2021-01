“Cercano urgentemente uno stallo sicuro o una famiglia che dia tanto affetto”. A scriverlo sui social sono i volontari del coordinamento Provinciale Guardie EcoZoofile Anpana Bari. Nella foto ci sono i cinque cuccioli di circa tre mesi, tre femminucce e due maschietti, trovati sul territorio comunale di Rutigliano. Chi fosse interessato può contattare 3401589886.

L’Anpana, associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente, è nata a Roma il 3 aprile 1985. Con l’obiettivo della crescita e lo sviluppo della coscienza civile, per una maggiore sensibilità a favore degli animali, per un ambiente più a misura d’uomo e per una migliore qualità della vita.

