Dopo aver toccato il picco minimo di ricoveri da ottobre del 2020, oggi tornano a risalire i ricoveri di pazienti Covid negli ospedali pugliesi. Nelle ultime 24 ore si è passati da 1.480 contagiati assistiti nelle strutture sanitarie, il numero più basso degli ultimi tre mesi di pandemia, agli attuali 1.540: 60 persone ricoverate in più in un solo giorno. Un balzo in avanti consistente nonostante, rispetto agli inizi di gennaio, la curva dei contagi sia lievemente scemata.

Secondo il report di Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, aggiornato al 22 gennaio, in Puglia il 33% dei posti letto di terapia intensiva è occupato da pazienti Covid, oltre la sogli “critica” fissata al 30%; mentre nell’area medica Covid (pneumologia, malattie infettive e medicina) l’occupazione dei posti letto è pari al 39%.

