“Porteremo sempre con te il tuo amore per Bari, la Bari e la birra”. “Nessuno muore mai completamente. ciao Saverio”. Sono tanti i fiori e i messaggi di addio lasciati sulla saracinesca del Marrakech in via Buccari, in ricordo di Saverio Notarpietro, il titolare scomparso ieri all’età di 53 anni.

In sottofondo anche le note di Vasco Rossi, davanti al locale di via Buccari nel rione Carrassi. Chi frequentava il pub e cicchetteria lo ricorderà come lo “zio”, sempre col sorriso tra cappelli vistosi e occhiali da sole maxi. I funerali si terranno lunedì 25 gennaio alle 17 nella chiesa di Santa Maria Maddalena.

