“Ha solo 3 anni e nessuno se ne occupa.Il giardino Isabella d’Aragona è ridotto in queste condizioni a soli tre anni dalla sua inaugurazione”. La denuncia è del comitato Parco del Castello che ha pubblicato su Facebook scatti del degrado in cui versa il giardino Isabella D’Aragona a Bari.

“Danni e difetti segnalati all’amministrazione comunale da tempo, quando si poteva contestare la garanzia alla ditta responsabile – continua la denuncia – parliamo della pavimentazione del marciapiede lato lungomare che oggi presenta la rottura di buona parte delle chianche (forse troppo sottili o messe male). E poi c’è l’abbandono, la mancanza di manutenzione, l’assenza totale di una gestione del verde; parliamo dei cestini rifiuti in buona parte rotti per la difficoltà nell’apertura/chiusura, dei nuovi lecci morti, tagliati e non sostituiti, delle bordure delle aiuole mancanti in vari tratti, delle panchine imbrattate di vernice, delle griglie di raccolta acqua piovana oramai ostruite completamente perchè mai pulite. E poi, dulcis in fundo, la fontana al centro del giardino che da Natale 2019 è transennata e abbandonata in attesa di ripristino’.

“L’assenza assoluta di telecamere – continua la denuncia – ha permesso vari atti di teppismo come quelli nei confronti della fontana, delle panchine, dei cestini utilizzati per amplificare i botti natalizi, degli alberi oggetti di gioco per i denti dei cani”.

