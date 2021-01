Grandi pulizie questa mattina dei volontari di Retake nel tratto di costa tra Pane e pomodoro e Torre Quetta. Sessanta i bustoni di rifiuti raccolti, tra carte, bottiglie e immondizia riportata dal mare sulla costa. Trovati dieci chili di reti di cozze. Il cattivo tempo non ha quindi fermato i volontari che, armati di palette e guanti, hanno ripulito una buona parte della zona. In attesa di un intervento più massiccio del Comune soprattutto per rimuovere le erbacce.

