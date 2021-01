Ritorno della Puglia in zona arancione. Nuova ordinanza di Michele Emiliano sulla scuola con il ritorno in presenza per gli studenti delle superiori dal primo febbraio. Le rivelazioni dell’assassino dei fidanzati di Lecce. Ecco le sette notizie più importanti della settimana appena trascorsa.

Domenica 17 gennaio. Primo giorno per la Puglia in zona arancione

Lunedì 18 gennaio. Covid, un diuretico può inibire il virus: lo studio dei ricercatori di Bari e Roma

Martedì 19 gennaio. La Regione Puglia si prepara alla riapertura delle scuole, potenziando il trasporto scolastico

Mercoledì 20 gennaio. Operatori sanitari per le scuole e tamponi ogni 15 giorni: il piano per riaprire le scuole in sicurezza

Giovedì 21 gennaio. Le rivelazioni shock del diario dell’assassino dei fidanzati di Lecce

Venerdì 22 gennaio. Nuova ordinanza di Emiliano sulla scuola: superiori in classe al 50 per cento dal primo febbraio

Sabato 23 gennaio. A Bari arrivano i dossi berlinesi per rallentare il traffico

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.