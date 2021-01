Doppio Antenucci e doppietta Marras, il Bari cala il poker contro il Francavilla (4 a 1) e torna a vincere in maniera convincente, nonostante i primi 30 minuti della gara non siano stati entusiasmanti.

Nella prima mezz’ora, infatti, tra i biancorossi si intravede solo tanto nervosismo e fioccano anche i cartellini gialli e un paio di chance per gli ospiti. Poi l’1 a 0 ha come l’effetto di riportare serenità tra i baresi e nemmeno l’immediato pareggio toglie più la fiducia al gruppo di Auteri, tanto che arriva immediato il nuovo vantaggio. Nel secondo tempo non c’è partita e ancora Marras e Antenucci vanno in rete, il Bari potrebbe dilagare ma sbaglia alcune opportunità da gol. Prova convincente almeno per un’ora, tre punti importanti anche se la Ternana corre come un treno e vincendo contro la Viterbese resta a +8. Molto complicato un recupero, i biancorossi non potranno più fallire e dovranno sperare in qualche passo falso degli umbri che, al momento, sembrano imprendibili.

Top: Marras e Antenucci si divertono e divertono, ma anche Rolando merita una menzione

Flop: Tutti raggiungono la sufficienza, ma Candellone oltre a lottare e fare spallate non convince del tutto

