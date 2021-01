A Bari si studiano i treni del futuro: capsule a levitazione magnetica che viaggiano, sottovuoto e senza attrito, in un tubo fino a 1000kmh. Non è fantascienza ma un progetto concreto denominato Hyperloop, ideato dall’azienda canadese Transpod insieme a un gruppo italiano con sede logistica nel capoluogo pugliese. L’approfondimento di Report, andrà in onda stasera 25 gennaio su Rai Tre.

“Si potrà avere un trasporto merci con costi e tempi più bassi. La tratta Bari-Napoli si potrà compiere in 15 minuti”, commenta Vito Pertosa, presidente gruppo Angel. Stesso vantaggio per i passeggeri, con viaggi da 500 km che potranno costare appena 80 euro. “Costa meno dell’alta velocità e consuma energia meno del treno”, conclude Pertosa.

Foto Report Facebook

