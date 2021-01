“Abbiamo lasciato le polemiche al mondo virtuale e ci stiamo occupando del mondo reale per prenderci cura dei nostri spazi”. Così i volontari di Voglio San Girolamo & Fesca Pulite hanno deciso di passare dalle parole online ai fatti, nel quartiere sulla costa a nord di Bari. Da mesi i cittadini attendevano un intervento di manutenzione ordinaria, che purtroppo non è più arrivato. Poi la scelta di non attendere oltre, ed acquistare un decespugliatore per rimuovere tutte le erbacce.

“Una domenica mattina dedicata alla pulizie delle erbacce presso San Girolamo – raccontano -. Le aiuole sono il bigliettino da visita del quartiere e fanno capire come sono i residenti e quanto amore hanno per il loro quartiere”. “Sto per realizzare un mio desiderio. Avere sul quartiere un altra aiuola diserbata e pulita. Oggi un primo intervento per poi ritornare sabato e rastrellare e pulire tutto, per farla pulire l’anno scorso ci sono volute 20 segnalazioni. L’evento conclusivo ci sarà sabato prossimo 30 gennaio, si accettano volontari”.

