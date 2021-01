In Puglia è in corso la consegna delle dosi del vaccino da parte di Pfizer, lo conferma all’ANSA l’assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco. Sono 27mila i vaccini che l’azienda farmaceutica sta distribuendo attraverso i corrieri Dhl nelle 11 farmacie Hub regionali. “Secondo il calendario abbiamo ricevuto le dosi previste”, dice Lopalco. Da febbraio, stando a quanto comunicato da Pfizer, non dovrebbero esserci più interruzioni nelle consegne.

