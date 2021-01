Un accordo di sviluppo e 16 accordi per l’innovazione tra il Mise, le aziende e le Regioni Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia e Veneto. È quando sottoscritto, questa mattina, dal ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, per un ammontare totale di circa 270 milioni di euro di investimenti complessivi per la realizzazione di prodotti e processi produttivi innovativi, a sostegno dei quali il ministero ha messo a disposizione circa 70 milioni in agevolazioni.

“Gli accordi puntano a favorire la competitività del territorio e l’occupazione attraverso gli investimenti delle imprese in progetti produttivi e di ricerca e sviluppo di rilevante impatto tecnologico”, precisa, in una nota, in ministero. Il progetto autorizzato con l’accordo di sviluppo riguarda il raddoppio della produzione della Ferrero Industriale Italia in Basilicata, attraverso la realizzazione di una nuova linea di macchinari innovativi.

Tra i progetti autorizzati con gli accordi per l’innovazione ci sono Smart Radio Site Design & Managment di Vodafone Italia; Smart Digital 4.0 di Pirelli Tyre e Saturn (Smart manufacturing) di STMicroelectronics e altre aziende.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.