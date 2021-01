Lunghe attese, mancato rispetto degli orari e code che si riversano in strada, anche sotto le intemperie. La denuncia arriva da Bari, dove gli utenti dell’ufficio anagrafe comunale di via Fraccacreta lamentano continui disagi relativi alla fruizione dei servizi in presenza. La fotografia, scattata questa mattina, in effetti, parla chiaro: decine di persone in attesa al di fuori dell’ufficio, distanziate tra loro in maniera improvvisata ed esposte al vento per cui, a partire da oggi, si registra anche allerta arancione.

Tante le lamentele da parte dei baresi, che chiedono l’installazione di pensiline per ripararsi dalla pioggia e una migliore regolamentazione dei turni e degli appuntamenti. Questi ultimi, secondo le segnalazioni, vengono fissati tramite il servizio online, ma non sempre rispettati in termini di orario.

Richieste che fanno il paio con quelle, espresse alcuni giorni fa, dagli utenti del Pronto soccorso di Bari, che hanno denunciato le lunghe ore di attesa, fuori dalla struttura, al gelo e senza alcun riparo in caso di pioggia e vento.

