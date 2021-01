Il solaio di un capannone in costruzione è crollato a San Michele Salentino, in provincia di Brindisi. A quanto si apprende, secondo Ansa, una persona è morta ma almeno altre quattro sarebbero sotto le macerie. Il fatto si è verificato in contrada Ajeni. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale del 118.

