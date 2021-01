La percentuale dei malati di Coronavirus che, in Puglia, necessitano di un ricovero in terapia intensiva, è salita dal 33% al 37%. A rivelarlo sono i dati pubblicati nell’ultimo report di Agenas, l’agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, il cui ultimo aggiornamento è relativo alla giornata del 25 gennaio.

Nella regione, dunque, la soglia critica del 30% di occupazione dei posti letto di terapia intensiva, fissata dal ministero della Salute, è superata di 7 punti. Quanto all’area medica Covid (pneumologia, malattie infettive e medicina) l’occupazione dei posti letto è pari al 40%, con una crescita dell’1% rispetto al dato di venerdì scorso.

