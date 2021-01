Uno dei polmoni verdi del quartiere Japigia è stato dotato per la prima volta di illuminazione. Si tratta del parco situato in via Papalia. Le prime immagini sono state scattate nella giornata di ieri da Lorenzo Leonetti, presidente del Municipio 1 che, per l’occasione, è andato sul posto con l’assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Galasso e il consigliere regionale Francesco Paolicelli.

Un importante traguardo per una zona che, di fatto, fino ad oggi, proprio a causa della scarsa illuminazione, spiega Leonetti, “Era frequentata quasi esclusivamente dagli amici a quattro zampe e dai loro padroni”. Da ieri quella zona avrà nuova vita con l’auspicio, spiega ancora il presidente del Municipio 1 che diventi presto “Un bellissimo spazio aggregativo per tutti i cittadini”.

In particolare, sono 24 i pali di pubbica illuminazione, con luci a led, posizionati nel polmone verde del quartiere. Questi ultimi rendono possibile che si evitino zone d’ombra causate, nello specifico, dai rami degli alberi che in quell’area sono molto numerosi, ravvicinati e rigogliosi.

“Un intervento assolutamente necessario affinché questo bellissimo posto sia fruibile a qualunque ora, punto di aggregazione per i cittadini anche se, per ora, con mascherine e mantenendo la distanza di sicurezza” – ha concluso Leonetti.

