Bari piange Monica Dal Maso, attivista ed educatrice barese, scomparsa oggi, all’età di 48 anni.

Impegnata nel sociale e nel volontariato da moltissimi anni sul territorio barese, Monica è stata stroncata in poche settimane da un cancro. Sono in molti quelli che non appena appreso della drammatica e prematura scomparsa stanno dedicando all’educatrice e attivista pensieri.

Tra questi, oltre alle diverse associazioni tra cui Arci Puglia, Arci Bari e Libera Puglia (di cui faceva parte), anche l’assessore al Welfare Francesca Bottalico che sul proprio profilo Facebook scrive “Ci sono persone belle, speciali che pur nella loro tragica improvvisa assenza lasceranno una dolce traccia del loro passaggio e del loro quotidiano impegno verso le persone più fragili”.

(Foto Facebook)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.