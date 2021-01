L’annuncio è giunto dalla presidente del Senato, Elisabetta Casellati, in apertura della seduta odierna: oggi si è costituito il nuovo gruppo parlamentare “Europeisti Maie Centro democratico, di cui fanno parte Maurizio Buccarella, Adriano Cairo, Andrea Causin, Saverio De Bonis, Gregorio De Falco, Raffaele Fantetti, Gianni Marilotti, Riccardo Merlo, Mariarosaria Rossi e Tatjana Rojc. Dieci parlamentari che – sotto la presidenza di Fantetti e la vicepresidenza di Causin – chiedono ora di essere convocati dal Quirinale dove sono in programma in queste ore le consultazioni a seguito delle dimissioni rassegnate ieri mattina da Giuseppe Conte.

“Al presidente della Repubblica avanzeremo la proposta di un nuovo governo Conte, perchè è lui il nostro punto di riferimento”, fanno sapere dal nuovo gruppo formatosi a Palazzo Madama. Gruppo parlamentare a cui non ha aderito la senatrice Sandra Lonardo: “Non avevo rifiutato la proposta – spiega – ma poi ho scoperto che il gruppo si sarebbe chiamato Maie-Centro democratico con una particolare attenzione quindi a una forza politica esistente come quella di Tabacci. Non ho niente contro di lui e il Cd – prosegue la Lonardo – ma io sono di una componente diversa”.

La senatrice chiarisce di aver anche proposto l’eliminazione del nome “Centro democratico” e, in alternativa, l’aggiunta di “Noi campani” con riferimento alla lista fondata dal marito, Clemente Mastella, per sostenere il centrosinistra in Campania, ma di non essere riuscita nell’intento. “Comunque auguro lunga vita a questo gruppo”, ha concluso la senatrice, ribadendo il proprio sostegno all’attuale maggioranza.

