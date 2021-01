È stato fermato dai carabinieri di Altamura mentre era a bordo della sua auto ea seguito di approfonditi controlli e perquisizioni, è stato trovato in possesso di 6 dosi di cocaina, pronta per essere venduta e di una somma contante di 230 euro ritenuta provento dell’attività illecita di spaccio.

La successiva perquisizione domiciliare presso la sua abitazione, ha consentito di rinvenire altri 3,5 grammi della stessa droga, nonché un bilancino di precisione e materiale idoneo per il confezionamento. Per l’uomo, un 44enne del luogo, sono scattate le manette ed è ora sottoposto agli arresti domiciliari. Dovrà difendersi dall’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

I carabinieri della stessa compagnia di Altamura hanno portato a termine, inoltre, un ordine di esecuzione pena, in regime di detenzione domiciliare, a carico di un uomo di origini albanesi di 39 anni, poiché giudicato colpevole, in via definitiva, del reato di spaccio di sostanze stupefacenti e condannato alla pena residua di un anno, 10 mesi e 9 giorni di detenzione.

