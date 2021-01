Check up completo per Henry, la mascotte ufficiale del quartiere San Girolamo. A darne notizia sono proprio i cittadini, sul gruppo Facebook “La voce di San Girolamo”.

Martedì prossimo, 2 febbraio, Henry, un pastore maremmano adottato da ormai oltre due anni dai residenti, dopo una teleastesia, sarà trasportato in clinica per un controllo completo. Obiettivo, monitorare la salute del migliore amico del quartiere. Il check up si è reso infatti necessario soprattutto per l’età avanzata della mascotte del quartiere e, inoltre, per il suo sovrappeso.

In particolare, dalla clinica, procederanno con analisi, ecografia all’addome, ecocardio, pulizia orecchie, ripulita alla coda (ormai piena di terra e sabbia) ed eptavalente, ovvero il vaccino. Per quell’occasione, specificano i cittadini del quartiere “Sarà assolutamente importante non dargli niente da mangiare”. Una problematica sottolineata in quanto, più volte Henry, ha ricevuto cibo dai cittadini, nonostante, spiegano i volontari “Deve seguire un regime dietetico particolare”.

“So quanto gli volete bene, per questo confido in voi della zona ad attenervi alle disposizione solo per il bene di Henry” – scrivono sul gruppo. Martedì, alle ore 6, il cane sarà trasportato in clinica. Sarà premura dei volontari che si occupano quotidianamente della sua salute, comunicare poi gli esiti del controllo.

