“Anche oggi, il risveglio della città è stato caratterizzato dalla presenza di ingombranti abbandonati abusivamente per strada”. Nel dettaglio, come racconta l’Amiu Puglia, sono due gli interventi di rimozione, in collaborazione con la Polizia municipale per le verifiche e gli accertamenti del caso.

In via Candura, al quartiere San Paolo, un intero marciapiede – come si vede dalle immagini – è stato occupato con mobili, pezzi di legno e materiali. In via Bovio, angolo via Indipendenza, al quartiere Liberà, invece, qualcuno ha abbandonato alcuni oblò di lavatrici.